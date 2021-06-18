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В Милли Меджлисе обсудили критерии установления инвалидности

В Милли Меджлисе обсудили критерии установления инвалидности На заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике рассмотрены 11 вопросов.
Милли Меджлис
18 июня 2021 г. 18:43
В Милли Меджлисе обсудили критерии установления инвалидности

На заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике рассмотрены 11 вопросов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в обсуждении законопроектов, в основном связанных с переходом на новые критерии установления инвалидности и трудовыми пенсиями, приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, председатели и заместители председателей 8 комитетов парламента, представители Министерства труда и социальной защиты населения и Государственного агентства медико-​социальной экспертизы и реабилитации.

Депутаты были проинформированы о том, что за последние 3 года был принят закон "О правах лиц с инвалидностью" и в связи с его применением подготовлены и утверждены 18 нормативно-правовых актов. Совместно с международными организациями и экспертами разработаны "Критерии установления инвалидности". В связи с применением новых критериев был подготовлен и представлен пакет изменений в около 100 нормативно-правовых актов, включая 11 кодексов, 50 законов.

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Версия на английском языке ФотоMilli Majlis discusses criteria for determining disability
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisdə əlilliyin müəyyən olunması meyarları müzakirə olunub

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