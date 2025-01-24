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В Милли Меджисе обсудят вопрос об ужесточении наказания за нарушение закона о госзакупках

В Милли Меджисе обсудят вопрос об ужесточении наказания за нарушение закона о госзакупках В Милли Меджисе обсудят вопрос об ужесточении наказания за нарушение закона о госзакупках.
Милли Меджлис
24 января 2025 г. 11:41
В Милли Меджисе обсудят вопрос об ужесточении наказания за нарушение закона о госзакупках

В Милли Меджлисе обсудят вопрос об ужесточении наказания за нарушение закона о госзакупках.

Как передает Report, сегодня парламентский комитет по правовой политике и государственному строительству обсудил соответствующие поправки в Уголовный и Кодекс об административных проступках.

Согласно поправкам в УК, нарушители закона о государственных закупках в Азербайджане будут привлекаться к уголовной ответственности, если их действия причинили ущерб в крупном размере - от 50 до 250 тысяч манатов.

Административное наказание за нарушение закона, согласно поправкам в соответствующий кодекс, будет применяться только в тех случаях, когда эти нарушения не влекут уголовной ответственности по соответствующим статьям УК.

При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в госзакупках предлагается увеличить с 4 месяцев до 1 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət satınalmalarına dair qanunu pozanlar cinayət məsuliyyəti daşıyacaq

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