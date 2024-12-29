Милли Меджлис принял 84 закона и 41 резолюцию за осеннюю сессию

В ходе осенней сессии Милли Меджлис провел 16 заседаний, принял 84 закона и 41 постановление.

Милли Меджлис Азербайджана провел 16 заседаний, принял 84 закона и 41 резолюцию в ходе осенней сессии.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова, выступая сегодня на пленарном заседании с итогами сессии.

Представляя информацию о работе, проделанной в ходе осенней сессии и в течение года, спикер подчеркнула, что деятельность Милли Меджлиса, как и прежде, строилась на основе рекомендаций, данных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на первом заседании парламента VII созыва.

Гафарова подчеркнула, что Милли Меджлис в полной мере выполнил свои полномочия, предусмотренные Конституцией.