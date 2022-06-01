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В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ В этом месяце будет пересмотрен закон "О государственном бюджете на 2022 год".
Милли Меджлис
1 июня 2022 г. 17:42
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

В этом месяце будет пересмотрен закон "О государственном бюджете на 2022 год".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

"Цена 1 барреля нефти на мировом рынке превысила 100 долларов США. Есть дополнительные средства. Поэтому возникла необходимость пересмотреть бюджет", - отметил он.

По словам Ахмедова, в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся ускоренные работы по восстановлению и реконструкции: "Для ускорения этих работ могут потребоваться дополнительные средства. Президент Ильхам Алиев держит этот процесс в центре внимания, часто посещает эти территории. Большинство министров также работают на этих территориях".

"Кроме того, в ходе изменений в бюджет может быть предусмотрено выделение дополнительных средств и на социальную сферу", - добавил депутат.

Напомним, что в этом году доходы бюджета составят 25 427 млн манатов, а расходы - 28 543 млн манатов. Это на 5,4% и 4,7% больше по сравнению с утвержденными прогнозами на 2021 год. В конечном итоге в бюджете прогнозируется дефицит в размере 3 063 млн манатов, что на 1,7% ниже в годовом сравнении.

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