Сафа Мирзоев: В этом году количество поступивших в Милли Меджлис жалоб и обращений выросло на 30%

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"За 6 месяцев этого года в Милли Меджлис поступило около 9 тыс. заявлений, жалоб и обращений. В то же время депутаты и их помощники приняли 7 тыс. избирателей".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Он сказал, что Милли Меджлис действует по 4 направлениям: "На первом месте стоит законодательная деятельность. Депутаты представляют избирателей по всей стране. 125 представленных в Милли Меджлисе депутатов должны защищать в парламенте интересы избирателей со всех регионов Азербайджана".

По словам С.Мирзоева, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поступивших в парламент заявлений, обращений и жалоб выросло на 30%: "Это связано с тем, что президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева особо подчеркнули, что чиновники, в том числе депутаты должны внимательно относиться к проблемам граждан".

По словам руководителя аппарата ММ, еще одно направление - надзирательная функция: "Милли Меджлис как верховный законодательный орган по конституции имеет несколько надзирательных функций. Ряд госорганов отчитывается перед парламентом. Еще одно направление Милли Меджлиса – международная деятельность".