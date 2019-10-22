В ЦИК Азербайджана произведено новое назначение

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен законопроект "О назначении члена Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, обращение спикеру Октаю Асадову было направлено от имени вице-спикера Милли Меджлиса Валеха Алескерова, председательствующего на заседании независимых депутатов.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса, на обсуждение парламента выносится кандидатура Ровзата Гасымова, который представит в ЦИК депутатов, не являющихся членами ни одной политической партии.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что Р.Гасымов работает в Центральной избирательной комиссии уже 21 год. В 1998-2011 годах он был заведующим отдела международных связей, с 2011 года - является заведующим Секретариата ЦИК.

Р.Гасымов имеет неоценимые заслуги в установлении международных связей ЦИК.