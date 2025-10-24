В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллекта

66-я сессия Комитета по правовым вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества стран Черного моря прошла в грузинском городе Боржоми.

Об этом сообщает местное бюро Report. В заседании, в котором была представлена и Азербайджанская делегация, основной темой обсуждения стала роль искусственного интеллекта в обеспечении устойчивого социально-экономического развития в регионе Черного моря.

На сессии законодатели стран-членов Парламентской Ассамблеи обсуждали правовые вопросы применения искусственного интеллекта и существующие практики.

Представитель Грузии Иракли Мезурнишвили отметил, что искусственный интеллект может укреплять региональные связи, совершенствовать управление устойчивыми ресурсами и стимулировать инновационный рост. Он также подчеркнул, что национальная стратегия Грузии в области искусственного интеллекта находится в стадии разработки, а главным приоритетом является обеспечение того, чтобы новые технологии служили людям.

Председатель Комитета по экономической политике парламента Шота Берекашвили подчеркнул важность искусственного интеллекта для экономического роста и инфраструктуры данных, отметив, что благоприятные энергетические и климатические ресурсы Грузии играют ключевую роль в этой трансформации.

На заседании парламентские представители Грузии, Греции, Румынии, Турции, Болгарии и Азербайджана обсудили проекты рекомендаций для подготовки итоговой резолюции, а также приняли решения о проведении следующего заседания комитета.