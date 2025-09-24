В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Сербии Ана Брнабич на совместном брифинге в Баку со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

По ее словам, Азербайджан и Сербия наладили тесное сотрудничество, поскольку обе страны имеют общее видение. "Цель моего визита - содействовать укреплению экономических, политических и межпарламентских связей. Наши двусторонние отношения являются образцовыми", - сказала она.

Брнабич заявила, что взаимные визиты официальных лиц еще больше укрепили отношения двух стран. В будущем в Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, и мы надеемся, что президент Ильхам Алиев совершит визит в нашу страну.