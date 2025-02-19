О нас

В Баку стартовала 15-я пленарная сессия АПА

В Баку стартовала 15-я пленарная сессия АПА В Баку начала свою работу 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.
Милли Меджлис
19 февраля 2025 г. 10:15
В Баку стартовала 15-я пленарная сессия АПА

В Баку начала свою работу 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщает Report, темой мероприятия является "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

09:46

В Баку сегодня стартует 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, в мероприятии примут участие 280 представителей 35 делегаций, в повестку вошли ряд важных вопросов глобальной повестки.

АПА, являясь важной платформой парламентской дипломатии, также способствует развитию диалога между законодательными органами стран-членов.

Отметим, что председатели законодательных органов большинства стран-участниц уже прибыли в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке APA 15th plenary session kicks off under Azerbaijan's chairmanship
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycanın sədrliyi ilə APA-nın 15-ci plenar sessiyası işinə başlayıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Оман намерен стать полноправным членом АПА
Оман намерен стать полноправным членом АПА
19 февраля 2025 г. 10:30
Спикер Палаты представителей Индонезии прибыла в Азербайджан
ФотоСпикер Палаты представителей Индонезии прибыла в Азербайджан
18 февраля 2025 г. 14:37
Милли Меджлис в мае проведет заседание, приуроченное к Году Конституции и суверенитета
Милли Меджлис в мае проведет заседание, приуроченное к "Году Конституции и суверенитета"
17 февраля 2025 г. 10:54
Азербайджанские депутаты совершат визит в Турцию
Азербайджанские депутаты совершат визит в Турцию
14 февраля 2025 г. 15:02
Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat
Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat
14 февраля 2025 г. 13:28
Милли Меджлис принял в первом чтении повышение возрастного ценза на гражданское оружие
Милли Меджлис принял в первом чтении повышение возрастного ценза на гражданское оружие
14 февраля 2025 г. 13:24
Парламент проголосовал в I чтении за фиксированный размер пособий для сирот-выпускников
Парламент проголосовал в I чтении за фиксированный размер пособий для сирот-выпускников
14 февраля 2025 г. 13:16
Милли Меджлис проголосовал в I чтении за усиление защиты информаторов о коррупции
Милли Меджлис проголосовал в I чтении за усиление защиты информаторов о коррупции
14 февраля 2025 г. 13:05
Парламент проголосовал за отмену штрафов для военных запаса, не предоставивших информацию о смене места жительства
Парламент проголосовал за отмену штрафов для военных запаса, не предоставивших информацию о смене места жительства
14 февраля 2025 г. 12:31
Милли Меджлис утвердил поправки в Гражданский кодекс в I чтении
Милли Меджлис утвердил поправки в Гражданский кодекс в I чтении
14 февраля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi