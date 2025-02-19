В Баку стартовала 15-я пленарная сессия АПА

В Баку начала свою работу 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

В Баку начала свою работу 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщает Report, темой мероприятия является "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

09:46

В Баку сегодня стартует 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, в мероприятии примут участие 280 представителей 35 делегаций, в повестку вошли ряд важных вопросов глобальной повестки.

АПА, являясь важной платформой парламентской дипломатии, также способствует развитию диалога между законодательными органами стран-членов.

Отметим, что председатели законодательных органов большинства стран-участниц уже прибыли в Баку.