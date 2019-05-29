В Баку проходит конференция "Азербайджан на европейском пространстве"

В Милли Меджлисе проходит конференция под названием "Азербайджан на европейском пространстве".
Как сообщает Report, на конференции принимают участие заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и неправительственными организациями Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, члены Европарламента, парламентов Германии, Словакии, Франции, Польши, Болгарии и зарубежных неправительственных организаций.
İlkin PirəliАвтор новости