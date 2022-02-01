О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку предложили создать места для длительных парковок автомобилей

В Баку предложили создать места для длительных парковок автомобилей Парковка в Баку - очень серьезная проблема. Единственный способ устранить эту проблему - создать в столице места для парковок автомобилей на длительный срок.
Милли Меджлис
1 февраля 2022 г. 13:18
В Баку предложили создать места для длительных парковок автомобилей

Парковка в Баку - очень серьезная проблема. Единственный способ устранить эту проблему - создать в столице места для парковок автомобилей на длительный срок.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы во время обсуждения в первом чтении изменений в Кодекс об административных проступках и закон "О дорожном движении".

По его словам, этот вопрос следует включить в сферу градостроительства: "Проблемы парковки и канализации являются серьезной проблемой для Баку. Пока эта проблема не будет устранена, никакие штрафы не решат эти вопросы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Bakıda avtomobillərin uzunmüddətli saxlanması üçün yerlər yaradılmalıdır"

Экслюзивные новости

ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi