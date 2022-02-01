В Баку предложили создать места для длительных парковок автомобилей

Парковка в Баку - очень серьезная проблема. Единственный способ устранить эту проблему - создать в столице места для парковок автомобилей на длительный срок.

Парковка в Баку - очень серьезная проблема. Единственный способ устранить эту проблему - создать в столице места для парковок автомобилей на длительный срок.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы во время обсуждения в первом чтении изменений в Кодекс об административных проступках и закон "О дорожном движении".

По его словам, этот вопрос следует включить в сферу градостроительства: "Проблемы парковки и канализации являются серьезной проблемой для Баку. Пока эта проблема не будет устранена, никакие штрафы не решат эти вопросы".