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В Азербайджане появится степень суббакалавра

В Азербайджане выпускники колледжей получат степень суббакалавра

В Азербайджане лицам со средним специальным образованием предлагается присваивать профессионально-квалификационную степень суббакалавра.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента была вынесена на обсуждение поправка в статью 21 Закона "Об образовании" (среднее специальное образование). 

Согласно проекту изменений, среднее специальное образование в основном осуществляется в колледжах и соответствующих структурных подразделениях высших учебных заведений с присвоением профессионально-квалификационной степени суббакалавра выпускникам по завершении обучения.

Проект документа был вынесен на обсуждение и принят.

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