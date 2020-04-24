В Азербайджане появится степень суббакалавра

В Азербайджане лицам со средним специальным образованием предлагается присваивать профессионально-квалификационную степень суббакалавра.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента была вынесена на обсуждение поправка в статью 21 Закона "Об образовании" (среднее специальное образование).

Согласно проекту изменений, среднее специальное образование в основном осуществляется в колледжах и соответствующих структурных подразделениях высших учебных заведений с присвоением профессионально-квалификационной степени суббакалавра выпускникам по завершении обучения.

Проект документа был вынесен на обсуждение и принят.