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В Азербайджане собираются повысить пенсии бывшим депутатам

В Азербайджане собираются повысить пенсии бывшим депутатам
© Report/ Orkhan Azim

На сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель партии "Ана Ветен" Фазаиль Агамалы предложил повысить пенсии депутатам-пенсионерам.

Как сообщает Report, он заявил, что бывшие парламентарии направили ему обращение. 

"Экс-депутаты обратились ко мне с просьбой рассмотреть в Милли Меджлисе данный вопрос. Они недовольны суммой выплачиваемой им пенсии", - подчеркнул он. 

Обратившись к госструктурам, Ф.Агамалы попросил рассмотреть указанный вопрос. 

Председатель парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджбали заявил, что вопрос стоит на повестке дня и их пенсии предусматривается повысить. 

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