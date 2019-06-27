В Азербайджане собираются повысить пенсии бывшим депутатам

На сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель партии "Ана Ветен" Фазаиль Агамалы предложил повысить пенсии депутатам-пенсионерам.
Как сообщает Report, он заявил, что бывшие парламентарии направили ему обращение.
"Экс-депутаты обратились ко мне с просьбой рассмотреть в Милли Меджлисе данный вопрос. Они недовольны суммой выплачиваемой им пенсии", - подчеркнул он.
Обратившись к госструктурам, Ф.Агамалы попросил рассмотреть указанный вопрос.
Председатель парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджбали заявил, что вопрос стоит на повестке дня и их пенсии предусматривается повысить.
İlkin PirəliАвтор новости