В Азербайджане собираются повысить пенсии бывшим депутатам

© Report/ Orkhan Azim https://report.az/storage/news/a8678cd7aaf6f5a62155dc611d3b9775/ed7d1ac2-ab1d-4c24-b7c6-fc2e87610852_292.jpg

На сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель партии "Ана Ветен" Фазаиль Агамалы предложил повысить пенсии депутатам-пенсионерам.

Как сообщает Report, он заявил, что бывшие парламентарии направили ему обращение.

"Экс-депутаты обратились ко мне с просьбой рассмотреть в Милли Меджлисе данный вопрос. Они недовольны суммой выплачиваемой им пенсии", - подчеркнул он.

Обратившись к госструктурам, Ф.Агамалы попросил рассмотреть указанный вопрос.

Председатель парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджбали заявил, что вопрос стоит на повестке дня и их пенсии предусматривается повысить.