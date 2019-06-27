Парламент Азербайджана принял поправки в законодательство для повышения пенсий

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджане обсудили проект поправок в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Report, поправки связаны с повышением минимального размера трудовых пенсий.

Согласно проекту, направленному в парламент в порядке законодательной инициативы президента Ильхама Алиева, 6-1 статья (минимальная сумма трудовых пенсий) закона дана в новой редакции: "С 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовых пенсий определяется в размере 200 манатов. Если сумма назначенной пенсии ниже минимальной суммы трудовой пенсии, выплачивается, с доведением до этой суммы".