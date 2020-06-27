В Азербайджане повышают вдвое штрафы за неношение маски

В Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения.
Как сообщает Report, штрафы за неиспользование средств индивидуальной защиты в период действия противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов будут увеличены в два раза.
Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами, физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица – в размере 200 манатов, юридические лица – в размере 400 манатов.
Кроме того, физические лица будут оштрафованы в размере 200 манатов, должностные лица - в размере 400 манатов, юридические лица - в размере 800 манатов за повторное нарушение в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания.