В Азербайджане повышают вдвое штрафы за неношение маски

© Report https://report.az/storage/news/5e6754119dbca33da19cb9cc95111d0e/89f9d5d7-4001-4408-9511-afb61ee221ee_292.jpg

В Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения.

Как сообщает Report, штрафы за неиспользование средств индивидуальной защиты в период действия противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов будут увеличены в два раза.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами, физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица – в размере 200 манатов, юридические лица – в размере 400 манатов.

Кроме того, физические лица будут оштрафованы в размере 200 манатов, должностные лица - в размере 400 манатов, юридические лица - в размере 800 манатов за повторное нарушение в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания.