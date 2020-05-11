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В Азербайджане меняется порядок назначения социальной помощи

​В Азербайджане меняется порядок назначения социальной помощи

В Азербайджане предлагается изменить порядок назначения социальной помощи.

Как стало известно Report, в связи с этим в статью 6 закона "Об адресной государственной социальной помощи" (обращение для получения социальной помощи, ее назначение, выдача и отказ от выдачи) вносятся изменения.

Изменением социальная помощь будет назначаться малоимущим семьям соответствующим органом исполнительной власти.

В действующем варианте закона социальная помощь назначается малоимущим семьям соответствующим органом исполнительной власти по месту жительства.

Проект поправки в закон будет рассмотрен в ближайшее время на заседании Милли Меджлиса.

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