​В Азербайджане меняется порядок назначения социальной помощи

В Азербайджане предлагается изменить порядок назначения социальной помощи.

Как стало известно Report, в связи с этим в статью 6 закона "Об адресной государственной социальной помощи" (обращение для получения социальной помощи, ее назначение, выдача и отказ от выдачи) вносятся изменения.

Изменением социальная помощь будет назначаться малоимущим семьям соответствующим органом исполнительной власти.

В действующем варианте закона социальная помощь назначается малоимущим семьям соответствующим органом исполнительной власти по месту жительства.

Проект поправки в закон будет рассмотрен в ближайшее время на заседании Милли Меджлиса.