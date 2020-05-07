В Азербайджане ликвидируются группы инвалидности - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане предлагается отменить группы инвалидности.

Как стало известно Report, в связи с этим вносится изменение в закон "О правах лиц с инвалидностью".

Изменением в законодательстве термин I группа инвалидности заменяется на термин I степень инвалидности, II группа инвалидности заменяется на термин II степень инвалидности, III группа инвалидности заменяется на термин III степень инвалидности.

В законе также будут внесены изменения в критерии по степеням инвалидности.

Проект изменения в закон в ближайшее время будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.