В Азербайджане меняется название 7 судов - СПИСОК

Все существующие в Азербайджане 7 административно-экономических судов будут именоваться административными судами.
Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О судах и судьях".
Это Бакинский административно-экономический суд №1, Бакинский административно-экономический суд №2, Гянджинский административно-экономический суд, Административно-экономический суд Нахчыванской АР, Шекинский административно-экономический суд, Ширванский административно-экономический суд и Сумгайытский административно-экономический суд.
Изменение связано с созданием в стране коммерческих судов.
Напомним, что создаваемый коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов.
Председатель коммерческого суда будет информировать на пленуме Верховного суда и президиуме суда соответствующей апелляционной инстанции о ситуации с правосудием в коммерческом суде.
İlkin PirəliАвтор новости