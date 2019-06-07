В Азербайджане меняется название 7 судов - СПИСОК

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Все существующие в Азербайджане 7 административно-экономических судов будут именоваться административными судами.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О судах и судьях".

Это Бакинский административно-экономический суд №1, Бакинский административно-экономический суд №2, Гянджинский административно-экономический суд, Административно-экономический суд Нахчыванской АР, Шекинский административно-экономический суд, Ширванский административно-экономический суд и Сумгайытский административно-экономический суд.

Изменение связано с созданием в стране коммерческих судов.

Напомним, что создаваемый коммерческий суд будет относиться к судам первой инстанции и рассматривать дела, касающиеся коммерческих вопросов.

Председатель коммерческого суда будет информировать на пленуме Верховного суда и президиуме суда соответствующей апелляционной инстанции о ситуации с правосудием в коммерческом суде.