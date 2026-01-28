Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане запретят принуждение детей к участию в религиозных обрядах

    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 11:29
    В Азербайджане вводится запрет на принуждение детей к участию в религиозных обрядах.

    Как сообщает Report, данный вопрос отражен в законопроекте "О правах ребенка".

    Согласно новому проекту, обсуждаемому на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, родители (лица, их заменяющие) смогут воспитывать детей в соответствии со своими религиозными убеждениями и отношением к религии на основе взаимного согласия.

    Принуждение детей к вероисповеданию запрещено. Религиозное воспитание детей не должно оказывать негативного влияния на их физическое и психическое здоровье.

    В документе указано, что ограничения свободы вероисповедания ребенка могут быть наложены только в случаях, предусмотренных законом, в интересах общественной безопасности, для обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, нравственности или прав и свобод других лиц.

    Напомним, что согласно действующему законодательству, привлечение детей к совершению религиозных обрядов, оказывающих вредное влияние на их здоровье, запрещено.

    Милли Меджлис права ребенка свобода вероисповедания Религиозные обряды и дети
    Azərbaycanda uşaqların dinə etiqada məcburiyyəti qadağan ediləcək
    Azerbaijan to ban forcing children into participation in religious rituals

