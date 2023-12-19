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В Азербайджане за пропаганду символики против территориальной целостности страны будут лишать свободы на срок до 10 лет

В Азербайджане за пропаганду символики против территориальной целостности страны будут лишать свободы на срок до 10 лет В Азербайджане будет установлена уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символики, направленной на нарушение территориальной целостности Азербайджанской Республ
Милли Меджлис
19 декабря 2023 г. 14:37
В Азербайджане за пропаганду символики против территориальной целостности страны будут лишать свободы на срок до 10 лет

В Азербайджане будет установлена уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение атрибутов или символики, направленной на нарушение территориальной целостности cтраны.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок к Уголовному кодексу вынесен на обсуждение в l чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправке, демонстрация, распространение, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или ношение атрибутов или символики, направленной на нарушение территориальной целостности Азербайджанской Республики, будут наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные статьей 281-1.1 Кодекса, в случае совершения группой лиц или организованной группой по предварительному сговору, будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Деяния, предусмотренные статьей 281-1.1 Кодекса, совершенные по поручению иностранных организаций и их представителей, будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Проект поправок в Кодекс был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на английском языке Those preparing attributes against territorial integrity of Azerbaijan to be imprisoned for up to 10 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn atributları hazırlayanlar 10 ilədək həbs olunacaq

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