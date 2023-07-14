В Азербайджане за непредоставление информации о водителе такси вводится штраф в размере 20 тыс. манатов

В Азербайджане не предоставляющие информацию о водителе такси в информационную систему будут оштрафованы на 20 тысяч манатов.

В Азербайджане не предоставляющие информацию о водителе такси в информационную систему будут оштрафованы на 20 тысяч манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях, который был рассмотрен в III чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Так, в Кодекс добавляется новая статья 326-2 (за нарушение законодательства в сфере транспорта со стороны операторов заказа такси).

Согласно статье, за непредоставление информации по каждому заказу такси, а также о водителях в режиме реального времени должностные лица будут оштрафованы в размере 10 500 манатов, а юридические лица - в размере 20 000 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.