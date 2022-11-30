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В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов

В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов В Азербайджане за изменение IMEI мобильных телефонов будет наложен штраф в размере двенадцати тысяч манатов.
Милли Меджлис
30 ноября 2022 г. 15:56
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов

В Азербайджане за изменение IMEI-кодов мобильных телефонов будет накладываться штраф в размере двенадцати тысяч манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая статья 368-1 (изменение или копирование номера IMEI-кода мобильного устройства).

Согласно новой статье, изменение или копирование IMEI-кода мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства влечет наложение штрафа в размере от 300 до 400 манатов для физических лиц, от 1 000 до 1 500 манатов для должностных лиц, и от 3 000 до 4 000 манатов для юридических лиц.

За повторное нарушение статьи в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном нарушении, физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 000 до 12 000 манатов.

В случае принятия, поправка к закону вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

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Версия на английском языке Those who change IMEI number of phone to be fined $7,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda telefonların IMEI nömrəsini dəyişənlər 12 min manat cərimələnəcək

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