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В Азербайджане водители такси смогут воспользоваться пакетом услуг ОМС

В Азербайджане водители такси смогут воспользоваться пакетом услуг ОМС Водители такси в Азербайджане будут платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) 12 манатов.
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 19:33
В Азербайджане водители такси смогут воспользоваться пакетом услуг ОМС

Водители такси в Азербайджане будут платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) 12 манатов.

Как сообщает Report, в связи с данным вопросом предусматриваются поправки в законе "О медицинском страховании" , который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

С принятием документа физические лица данной категории смогут воспользоваться пакетом услуг обязательного медицинского страхования, внеся страховой взнос, равный 4% (12 манатов) от минимальной заработной платы (300 манатов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi sürücüləri 12 manat icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəklər

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