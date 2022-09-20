В Азербайджане водители такси смогут воспользоваться пакетом услуг ОМС

Водители такси в Азербайджане будут платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) 12 манатов.

Водители такси в Азербайджане будут платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) 12 манатов.

Как сообщает Report, в связи с данным вопросом предусматриваются поправки в законе "О медицинском страховании" , который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

С принятием документа физические лица данной категории смогут воспользоваться пакетом услуг обязательного медицинского страхования, внеся страховой взнос, равный 4% (12 манатов) от минимальной заработной платы (300 манатов).