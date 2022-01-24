В Азербайджане вдвое повышаются штрафы за нарушение правил парковки

В Азербайджане в два раза повышаются штрафы за нарушение правил парковки.

В Азербайджане в два раза повышаются штрафы за нарушение правил парковки.

Как стало известно Report, это нашло отражение в поправке в Кодекс об административных проступках.

Поправкой штраф за парковку иных транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, повышается с 10 до 20 манатов.

Другой поправкой штраф за парковку на парковочных местах грузовых автомобилей, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, а также за препятствование свободной парковке транспортных средств путем резервации парковочных мест или иным другим способом повышается с 10 до 20 манатов.