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В Азербайджане вдвое повышаются штрафы за нарушение правил парковки

В Азербайджане вдвое повышаются штрафы за нарушение правил парковки В Азербайджане в два раза повышаются штрафы за нарушение правил парковки.
Милли Меджлис
24 января 2022 г. 12:54
В Азербайджане вдвое повышаются штрафы за нарушение правил парковки
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В Азербайджане в два раза повышаются штрафы за нарушение правил парковки.

Как стало известно Report, это нашло отражение в поправке в Кодекс об административных проступках.

Поправкой штраф за парковку иных транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, повышается с 10 до 20 манатов.

Другой поправкой штраф за парковку на парковочных местах грузовых автомобилей, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, а также за препятствование свободной парковке транспортных средств путем резервации парковочных мест или иным другим способом повышается с 10 до 20 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda parklanma qaydalarının pozulmasına görə cərimələr iki dəfə artırılır

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