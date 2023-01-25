В Азербайджане в прошлом году число пациентов на диализе увеличилось на 13%

"По сравнению с 2021 годом, в 2022 году количество пациентов на диализе в Азербайджане увеличилось на 13%".

"По сравнению с 2021 годом, в 2022 году количество пациентов на диализе в Азербайджане увеличилось на 13%".

Как сообщает Report, об этом 25 января заявила член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Малахат Ибрагимгызы на заседании Комитета.

Она сказала, что в этом необходимо разобраться: “Потому что 13% - это не маленькая цифра”.

В то же время M.Ибрагимгызы выразила недовольство высокой стоимостью справки о состоянии здоровья:

"Справка о состоянии здоровья стоит 41 манат. Над этим вопросом надо поработать”.