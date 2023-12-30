В Азербайджане ужесточается наказание за бытовое насилие

В Азербайджане ужесточаются наказания за нарушение законодательства о предотвращении бытового насилия.

В Азербайджане ужесточаются наказания за нарушение законодательства о предотвращении бытового насилия.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были вынесены на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В настоящее время за применение незаконных ограничений экономического характера на бытовой почве, то есть действия, направленные на лишение лицом другого лица имущества, доходов, находящихся в его собственности, владении или пользовании, создание экономической зависимости, сохранении подобной зависимости или злоупотребление ею предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 манатов.

За психическое насилие на бытовой почве, то есть действия, направленные на умышленное причинение лицом другому лицу психического давления или создание нетерпимых психических условий налагается штраф применяется штраф в размере от 300 до 500 манатов.

Предложенные поправки предусматривают штраф от 500 до 700 манатов за повторное совершение данных действий лицом, получившим административное наказание, в течение одного года со дня вступления этого наказания в силу. При определенных обстоятельствах наказание может быть назначено в виде общественных работ на срок от 60 до 100 часов, либо административного ареста на срок до 15 суток.