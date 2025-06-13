О нас

В Азербайджане ужесточают наказание за кражу

В Азербайджане ужесточают наказание за кражу Парламент в последнем чтении принял ужесточение наказания за кражу
Милли Меджлис
13 июня 2025 г. 11:47
В Азербайджане ужесточают наказание за кражу

Милли Меджлис Азербайджана принял в последнем чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за кражу чужого имущества.

Как сообщает Report, изменения в Уголовный кодекс обсуждены в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемым поправкам, за кражу имущества может назначаться наказание в виде общественных работ на срок от 360 до 480 часов, исправительных работ на срок до 2 лет, ограничения свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок до 3 лет.

По действующему Уголовному кодексу Азербайджана, кража наказывается общественными работами на срок от 360 до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Повышение максимального срока наказания в виде лишения свободы с 2 до 3 лет за кражу по статье 177 Уголовного кодекса приводит к переквалификации этого деяния: оно исключается из категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и относится к категории преступлений средней тяжести.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MM oğurluq, özgənin əmlakını gizli talamaya görə cəzaların sərtləşdirilməsini son oxunuşda qəbul edib

Другие новости из категории

Милли Меджлис в окончательном чтении принял рассмотрение жалоб о краже банковских карт в течение 24 часов
Милли Меджлис в окончательном чтении принял рассмотрение жалоб о краже банковских карт в течение 24 часов
13 июня 2025 г. 11:38
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о создании механизма гражданской обороны ОТГ
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о создании механизма гражданской обороны ОТГ
13 июня 2025 г. 11:32
Милли Меджлис поздравил президента и первую леди с Днем национального спасения
Милли Меджлис поздравил президента и первую леди с Днем национального спасения
13 июня 2025 г. 11:07
Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
13 июня 2025 г. 11:05
В Азербайджане упрощаются градостроительные и строительные процедуры
В Азербайджане упрощаются градостроительные и строительные процедуры
12 июня 2025 г. 12:04
Азербайджан и Узбекистан обсудили межпарламентское сотрудничество
ФотоАзербайджан и Узбекистан обсудили межпарламентское сотрудничество
11 июня 2025 г. 21:08
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в Астане
ФотоСахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в Астане
11 июня 2025 г. 20:40
Сахиба Гафарова находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Совета ТюркПА
Сахиба Гафарова находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Совета ТюркПА
11 июня 2025 г. 20:24
Названы дата и повестка следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Названы дата и повестка следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
10 июня 2025 г. 18:18
В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения
В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения
5 июня 2025 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi