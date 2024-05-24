О нас

В Азербайджане увеличивается прогноз поступлений по страхованию от безработицы

В Азербайджане увеличивается прогноз поступлений по страхованию от безработицы В Азербайджане прогноз поступлений взносов по страхованию от безработицы, которые являются частью доходов Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения, увеличивается на 4,7 млн манатов.
Милли Меджлис
24 мая 2024 г. 14:01
В Азербайджане увеличивается прогноз поступлений по страхованию от безработицы

В Азербайджане прогноз поступлений взносов по страхованию от безработицы, которые являются частью доходов Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения, увеличивается на 4,7 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год".

Согласно документу, прогноз поступлений по страхованию от безработицы увеличивается на 2,8% со 180 млн манатов до 185 млн манатов.

Увеличение произойдет за счет сокращения неиспользованных до конца 2023 года средств фонда на ту же сумму или на 8,1% с 57,95 млн манатов до 53,25 млн манатов.

При этом прогноз по внебюджетной части доходов фонда увеличивается на ту же сумму или на 3,5% со 134,6 млн манатов до 139,3 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işsizlikdən sığorta daxilolmaları üzrə proqnoz artırılır

Экслюзивные новости

Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi