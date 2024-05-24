В Азербайджане увеличивается прогноз поступлений по страхованию от безработицы

В Азербайджане прогноз поступлений взносов по страхованию от безработицы, которые являются частью доходов Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения, увеличивается на 4,7 млн манатов.

В Азербайджане прогноз поступлений взносов по страхованию от безработицы, которые являются частью доходов Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения, увеличивается на 4,7 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год".

Согласно документу, прогноз поступлений по страхованию от безработицы увеличивается на 2,8% со 180 млн манатов до 185 млн манатов.

Увеличение произойдет за счет сокращения неиспользованных до конца 2023 года средств фонда на ту же сумму или на 8,1% с 57,95 млн манатов до 53,25 млн манатов.

При этом прогноз по внебюджетной части доходов фонда увеличивается на ту же сумму или на 3,5% со 134,6 млн манатов до 139,3 млн манатов.