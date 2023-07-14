В Азербайджане утвержден новый законопроект "О платежных услугах и платежных системах"

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в III чтении был принят новый законопроект "О платежных услугах и платежных системах".

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в III чтении был принят новый законопроект "О платежных услугах и платежных системах".

Как сообщает Report, законопроект устанавливает правовые основы деятельности платежных систем, платежных услуг, платежных организаций, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и контроля в этой сфере.

Также устанавливаются правила по обеспечению сохранности денежных средств, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, рассмотрению заявок и разрешению споров.

Наряду с этим, в проекте содержатся требования к организации и правилам платежных систем, проведению расчетов, лицензированию и регистрации, деятельности операторов и систем электронных денег, открытию филиалов и представительств платежной организации и систем электронных денег, отражены критерии государственного регулирования и контроля.

В документе отмечается, что платежная организация и система электронных денег должны иметь минимальный уставный капитал и совокупный капитал.

Кроме того, согласно документу, требования к минимальному уставному капиталу и минимальному размеру совокупного капитала платежной организации и системы электронных денег, порядок расчета совокупного капитала, а также его структура и состав определяются актами нормативного характера Центрального банка Азербайджана.

Согласно новому законопроекту, к поставщикам платежных услуг в Азербайджане будут отнесены 6 организаций:

- Центральный Банк Азербайджана;

- Банки и местные отделения иностранных банков;

- Небанковские кредитные организации;

- Национальный оператор почтовой связи;

- Платежные организации;

- Системы электронных денег.

После обсуждения новый законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.