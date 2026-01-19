Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Милли Меджлис
    19 января, 2026
    • 11:14
    В Азербайджане установят максимальную скорость на платных автомагистралях

    В Азербайджане предлагается законодательно установить максимальные скоростные ограничения на платных автомагистралях.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О дорожном движении".

    Законопроект был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно проекту, для легковых автомобилей и грузовых машин с разрешенной максимальной массой до 3,5 т на платных автомагистралях за пределами населенных пунктов максимальная скорость составит не более 130 км/ч. Для автобусов, легковых автомобилей с прицепами, а также грузовых автомобилей с массой более 3,5 т предельная скорость на таких дорогах не должна превышать 90 км/ч.

    В новой редакции также уточняется понятие автомагистрали - это дорога с особым режимом движения, обозначенная соответствующими знаками, с разделенными направлениями движения, без пересечений на одном уровне с железными дорогами, пешеходными и велодорожками, а также с оборудованными зонами отдыха и стоянками не реже чем через каждые 50 км.

