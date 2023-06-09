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В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за предоставление неверных кредитных данных

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за предоставление неверных кредитных данных Занятые купле-продажей товаров в кредит будут штрафоваться за непредоставление информации по кредитной истории, будут оштрафованы на сумму до 12 тыс. манатов.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 13:47
В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за предоставление неверных кредитных данных

Занятые куплей и продажей товаров в кредит будут штрафоваться за непредоставление информации по кредитной истории на сумму до 12 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях, который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, за непредставление в установленном законом порядке или неполное, неправильное или несвоевременное представление в кредитное бюро сведений о кредитных историях лицами, занимающимися покупкой и продажей товаров, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 тыс. манатов, юридические лица – на сумму от 10 тыс. до 12 тыс. манатов.

После обсуждений проект поправок был принят в первом чтении.

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