    В Азербайджане усиливают гарантии гендерного равенства в оплате труда

    06 апреля, 2026
    11:40
    В Азербайджане усиливают гарантии гендерного равенства в оплате труда

    В Азербайджане предлагается внести изменения в Трудовой кодекс, обязывающие работодателей обеспечивать равную оплату за равный или равноценный труд независимо от пола работника.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект вынесен на обсуждение на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

    Согласно поправкам, работодатель будет обязан платить одинаково работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу. Равноценность работы будет определяться на основе условий труда, характера трудовой функции и квалификационных характеристик.

    Необходимость изменений продиктована международными обязательствами Азербайджана, включая Конвенцию Международной организации труда №100 и Европейскую социальную хартию.

    Отметим, что действующее законодательство гарантирует равную оплату только за "одинаковую или аналогичную работу", что не охватывает более широкое понятие "равноценный труд".

    Проект предусматривает также поправки в закон "О гарантиях гендерного равенства (мужского и женского)". В новой редакции закрепляется, что работники, имеющие одинаковую квалификацию, работающие в одинаковых условиях и выполняющие равноценную работу, независимо от пола, должны получать равную зарплату, премии и другие поощрительные выплаты.

    В случае поддержки комитетом документ будет направлен на пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Изменения в Трудовой кодекс Милли Меджлис Гендерное равенство
    Azərbaycanda əməkhaqqında cinsə görə ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması təklif edilir
    Azerbaijan aims to tackle gender pay gap

