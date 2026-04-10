    • 10 апреля, 2026
    В Азербайджане усиливается ответственность работодателей за найм наркозависимых

    Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект об усилении ответственности работодателей за допуск к работе лиц с наркотической зависимостью.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон "О наркологической службе и контроле" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    В целях усиления ответственности работодателей будет усовершенствована нормативно-правовая база для предотвращения приема на работу лиц с наркотической зависимостью на должности и профессии с установленными ограничениями для наркозависимых.

    В проекте отражено регулирование вопросов предоставления работником заключения о медицинском осмотре, выданного государственным наркологическим учреждением, при приеме на должности и профессии с ограничениями для наркозависимых. Также предусмотрено, что при наличии обоснованных подозрений на наркозависимость в ходе выполнения трудовых обязанностей работник будет проходить периодический или внеочередной медицинский осмотр за счет работодателя.

    Согласно поправке, если будет установлено, что трудовой договор был заключен с наркозависимым, по профессиям и должностям, указанным в статье 74 Трудового кодекса, или если в ходе медицинского осмотра в период трудовых отношений будет установлено, что данное лицо является наркозависимым, трудовой договор работника расторгается по причине, не зависящей от воли сторон.

    Милли Меджлис Закон О наркологической службе и контроле Ответственность работодателей Медицинский осмотр
    Narkoloji xəstələrin işə qəbulunda işəgötürənin məsuliyyətinin artırılması I oxunuşda qəbul edilib

