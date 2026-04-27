В Азербайджане усиливается ответственность работодателей за найм наркозависимых

Милли Меджлис в третьем, окончательном, чтении принял законопроект об усилении ответственности работодателей за допуск к работе лиц с наркотической зависимостью.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон "О наркологической службе и контроле" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Изменения предусматривают предотвращение приема на работу лиц, страдающих наркотической зависимостью.

В законопроекте предусмотрено, что при трудоустройстве на должности и профессии с ограничениями для наркозависимых работник обязан представить заключение о медицинском осмотре, выданное государственным наркологическим учреждением. Кроме того, при наличии обоснованных подозрений в наркозависимости работник будет направляться на периодический или внеочередной медицинский осмотр за счет работодателя.

Согласно поправке, если будет установлено, что трудовой договор был заключен с наркозависимым по профессиям и должностям, указанным в статье 74 Трудового кодекса, или если в ходе медицинского осмотра в период трудовых отношений будет установлено, что данное лицо является наркозависимым, трудовой договор работника расторгается по причине, не зависящей от воли сторон.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.