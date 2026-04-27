    В Азербайджане усиливается ответственность работодателей за найм наркозависимых

    Милли Меджлис в третьем, окончательном, чтении принял законопроект об усилении ответственности работодателей за допуск к работе лиц с наркотической зависимостью.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон "О наркологической службе и контроле" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Изменения предусматривают предотвращение приема на работу лиц, страдающих наркотической зависимостью.

    В законопроекте предусмотрено, что при трудоустройстве на должности и профессии с ограничениями для наркозависимых работник обязан представить заключение о медицинском осмотре, выданное государственным наркологическим учреждением. Кроме того, при наличии обоснованных подозрений в наркозависимости работник будет направляться на периодический или внеочередной медицинский осмотр за счет работодателя.

    Согласно поправке, если будет установлено, что трудовой договор был заключен с наркозависимым по профессиям и должностям, указанным в статье 74 Трудового кодекса, или если в ходе медицинского осмотра в период трудовых отношений будет установлено, что данное лицо является наркозависимым, трудовой договор работника расторгается по причине, не зависящей от воли сторон.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    MM narkoloji xəstələrin işə qəbulunda işəgötürənin məsuliyyətinin artırılmasını qəbul edib

    Последние новости

    13:08

    Ицхак Герцог прибыл в Казахстан

    В регионе
    13:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Внешняя политика
    13:03

    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Милли Меджлис
    13:00

    Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

    Внутренняя политика
    12:58

    Испания призвала туристов заранее приобрести авиабилеты из-за ожиданий роста цен

    Другие страны
    12:57
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    12:56

    Норвегия и Украина договорились о совместном выпуске дронов mid-strike

    Другие страны
    12:54

    Айдын Мирзазаде: WUF13 усилит интерес инвесторов к Азербайджану

    Бизнес
    12:50

    В Азербайджане ужесточили наказания, связанные с террористической деятельностью

    Милли Меджлис
    Лента новостей