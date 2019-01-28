В Азербайджане упрощается процедура строительства рекламных установок

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане упрощается процедура выдачи разрешения на строительство рекламных установок.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно статье 81-й (Выдача разрешений на строительство рекламных установок) кодекса, в настоящее время разрешение на строительство, монтаж прочих рекламных установок независимо от размера и внесение в них конструктивных изменений на открытом воздухе выдается структурой, созданной соответствующим органом Исполнительной власти. Для получения разрешения на строительство заказчик обращается с заявлением в структуру, созданную соответствующим органом Исполнительной власти.

Изменением, если площадь под размещение рекламы будет меньше 60 кв.м, надобность в получении документа, разрешающего строительство, отпадает.

Проект будет обсужден на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 1 февраля.