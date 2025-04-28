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В Азербайджане учредят юбилейную медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям

В Азербайджане учредят юбилейную медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям В Азербайджане учредят юбилейную медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Милли Меджлис
28 апреля 2025 г. 16:43
В Азербайджане учредят юбилейную медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям

В Азербайджане учредят юбилейную медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 мая.

Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)" будет обсуждаться в одном чтении.

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Версия на азербайджанском языке Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yubiley medalı təsis ediləcək

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