В Азербайджане учредили новые ордена и медали

Законопроект был принят в первом чтении

На пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект о внесении поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно законопроекту об учреждении орденов и медалей по случаю Победы в Отечественной войне, учреждены ордена "Зафар" и "Карабах".

Также изменением учреждены медали "Герой Отечественной войны", "Отважный воин", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Джабраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуши", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Агдама", "За освобождение Лачина", "Участник Отечественной войны" и "За службу в тылу в Отечественной войне".

Законопроект был принят в первом чтении.