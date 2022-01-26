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УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ

УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ Полномочия назначать религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане забираются у Управления мусульман Кавказа.
Милли Меджлис
26 января 2022 г. 13:47
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
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Полномочия назначать религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии в Азербайджане забираются у Управления мусульман Кавказа.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемом проекте изменений в статью 8 Закона "О свободе вероисповедания".

Согласно поправкам в статью данное полномочие передается Государственному комитету по работе с религиозными организациями.

При этом Госкомитет должен уведомить об этом Управление мусульман Кавказа.

Действующий вариант закона гласит: "Религиозные деятели, возглавляющие места поклонения и святыни исламской религии, назначаются Управлением мусульман Кавказа с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти и проходят аттестацию каждые пять лет".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məscidlərə dini rəhbərlərin təyinatı səlahiyyəti QMİ-dən alınır - EKSKLÜZİV

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