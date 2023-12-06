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В Азербайджане судмедэкспертам могут присвоить воинские звания

В Азербайджане судмедэкспертам могут присвоить воинские звания В Азербайджане предлагается присвоить воинские звания экспертам отделов судебно-медицинской экспертизы.
Милли Меджлис
6 декабря 2023 г. 14:02
В Азербайджане судмедэкспертам могут присвоить воинские звания

В Азербайджане предлагается присвоить воинские звания экспертам отделов судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает Report, предлагается внести изменения в закон "О судебно-экспертной деятельности".

Изменения, которые предлагается внести в часть пятнадцатую 11-й статьи закона предусматривают присвоение воинских званий экспертам отделов судебно-медицинской экспертизы, а изменения в часть вторую 39-й статьи – выплату денежной надбавки за воинское звание.

Поскольку судебно-психиатрическая экспертиза является независимой экспертизой, предлагается внести техническое изменение в часть вторую 23-й статьи закона.

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