В Азербайджане судмедэкспертам могут присвоить воинские звания

В Азербайджане предлагается присвоить воинские звания экспертам отделов судебно-медицинской экспертизы.

В Азербайджане предлагается присвоить воинские звания экспертам отделов судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает Report, предлагается внести изменения в закон "О судебно-экспертной деятельности".

Изменения, которые предлагается внести в часть пятнадцатую 11-й статьи закона предусматривают присвоение воинских званий экспертам отделов судебно-медицинской экспертизы, а изменения в часть вторую 39-й статьи – выплату денежной надбавки за воинское звание.

Поскольку судебно-психиатрическая экспертиза является независимой экспертизой, предлагается внести техническое изменение в часть вторую 23-й статьи закона.