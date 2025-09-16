В Азербайджане стаж для адвокатской деятельности сокращается с 3 до 1 года

Срок стажа, требуемого для адвокатской деятельности, снижается с трех лет до одного года.

Как сообщает Report", в этой предлагаются изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".

Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, адвокатами смогут стать граждане с высшим юридическим образованием, имеющие не менее года стажа работы по специальности либо опыта юридической деятельности в научных или образовательных учреждениях. Кроме того, кандидаты должны успешно сдать квалификационный экзамен, включающий письменный тест и собеседование в Квалификационной комиссии адвокатов, а также пройти обязательное обучение в учебно-научном учреждении соответствующего органа исполнительной власти.

Граждане Азербайджана, ранее работавшие адвокатами или судьями (за исключением лиц, чья адвокатская или судейская деятельность была прекращена в дисциплинарном порядке, а также судей, чьи полномочия не продлили по результатам оценки Судебно-правового Совета), будут приняты в адвокатуру на основании их заявлений без сдачи письменного теста. Для этого им предстоит пройти собеседование и успешно завершить обязательное обучение. Данной возможностью можно воспользоваться только один раз.

Согласно законопроекту, лица, имеющие ученую степень доктора юридических наук, лица, которым присвоено почетное звание в области права соответствующим органом исполнительной власти, а также лица, ранее работавшие в должности судьи Конституционного суда, председателя апелляционного и кассационного судов, принимаются в адвокатуру на основании их заявлений без сдачи письменного теста, участия в собеседовании и прохождения обязательного обучения.