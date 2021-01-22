В Азербайджане спишут неоплаченный в течение пяти лет штраф

В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе

Если решение о применении административного взыскания в виде административного штрафа не было исполнено в течение 5 лет со дня вступления его в законную силу, его дальнейшее исполнение не требуется.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных проступках Азербайджана добавляется новый пункт о сроках исполнения решения о применении административного взыскания.

Отметим, что если решение о применении иного административного взыскания не было исполнено в течение года со дня вступления его в законную силу, то оно не подлежит дальнейшему исполнению.

В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.