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В Азербайджане снижается предельный возраст пребывания на срочной военной службе

В Азербайджане снижается предельный возраст пребывания на срочной военной службе 15:00
Милли Меджлис
13 декабря 2024 г. 15:28
В Азербайджане снижается предельный возраст пребывания на срочной военной службе

Предельный возраст для пребывания на срочной военной службе в ВС Азербайджана снижается с 36,5 до 31,5 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в положение "О прохождении военной службы".

Согласно действующему законодательству, в соответствии со статьей 39 закона "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для нахождения на срочной военной службе в ВС Азербайджана в мирное время составляет 36,5 лет.

После внесения изменений в положение предельный возраст нахождения на срочной военной службе составит 31,5 лет.

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Версия на азербайджанском языке Müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının xidmət keçmək üçün son yaş həddi azaldılır

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