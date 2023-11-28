В Азербайджане разрабатывается новый порядок увольнения военнослужащих в запас

В Азербайджане определяется новый порядок увольнения в запас военнослужащих, проходящих обучение за счет государства

В Азербайджане определяется новый порядок увольнения в запас военнослужащих, проходящих обучение за счет государства.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к Положениям "О воинской обязанности и военной службе" и "О переводе на военную службу".

Согласно поправке, период обучения, а также период дополнительного образования в целях повышения квалификации, переподготовки кадров, стажировки и усовершенствования личного состава, если он превышает один год, не будет включаться в 10-летний стаж, предусмотренный для увольнения в запас по собственному желанию.