В Азербайджане расширяется перечень освобождений и льгот по подоходному налогу

В Азербайджане расширяется перечень льгот и освобождений по подоходному налогу.

В Азербайджане расширяется перечень льгот и освобождений по подоходному налогу.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, дивиденды и процентные доходы, полученные физическими лицами по акциям и облигациям, размещенным методом публичной подписки и торгуемым на регулируемом рынке, с 1 февраля 2023 года будут освобождены от подоходного налога сроком на 5 лет.

В то же время, согласно проекту, будет введен единый механизм налогообложения процентных доходов юридических лиц.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.