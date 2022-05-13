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В Азербайджане расширяется перечень освобождений и льгот по подоходному налогу

В Азербайджане расширяется перечень освобождений и льгот по подоходному налогу В Азербайджане расширяется перечень льгот и освобождений по подоходному налогу.
Милли Меджлис
13 мая 2022 г. 12:56
В Азербайджане расширяется перечень освобождений и льгот по подоходному налогу

В Азербайджане расширяется перечень льгот и освобождений по подоходному налогу.

Как сообщает Report, в связи с этим проект изменений в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, дивиденды и процентные доходы, полученные физическими лицами по акциям и облигациям, размещенным методом публичной подписки и торгуемым на регулируемом рынке, с 1 февраля 2023 года будут освобождены от подоходного налога сроком на 5 лет.

В то же время, согласно проекту, будет введен единый механизм налогообложения процентных доходов юридических лиц.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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