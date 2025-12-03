В Азербайджане работников в отпуске защитят от снижения зарплаты и увольнения

В Азербайджане заработная плата работника не может быть снижена во время его отпуска.

Как сообщает Report, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Согласно изменениям, в период отпуска за работником сохраняются место работы, должность (профессия), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и средняя заработная плата не ниже последнего заработка. При этом не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя и привлечение работника к дисциплинарной ответственности. Этот период засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

Согласно предлагаемым изменениям, если в период ежегодного оплачиваемого отпуска работника попадают нерабочие праздничные дни, дни национального траура или дни голосования, эти дни не включаются в число оплачиваемых дней отпуска. Вместе с тем продолжительность отпуска увеличивается на количество таких дней (то есть работник фактически отдыхает дольше, но отпускные начисляются только за установленную законом продолжительность отпуска – прим. ред.).

В то же время, согласно документу, вносятся изменения и в продолжительность отпуска для работников с особыми заслугами перед азербайджанским народом.

Работникам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, Героям Отечественной войны, Национальным героям Азербайджана, Героям Советского Союза, военнослужащим - участникам боевых действий в войне 1941–1945 годов, а также военнослужащим, проходившим службу, но не участвовавшим в боевых действиях, работникам, награжденным орденом "Независимость", а также другими государственными наградами, связанными с защитой суверенитета и территориальной целостности страны, будет предоставляться ежегодный отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней.

Ежегодный отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней также будет предоставляться работникам с инвалидностью, связанной с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, с событиями 20 Января, с исполнением воинских или служебных обязанностей, в том числе на Чернобыльской АЭС; работникам, удостоенным звания ветерана войны за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики; бывшим военнослужащим, проходившим службу в странах, где велись боевые действия.