Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Азербайджане работников в отпуске защитят от снижения зарплаты и увольнения

    Милли Меджлис
    • 03 декабря, 2025
    • 15:19
    В Азербайджане работников в отпуске защитят от снижения зарплаты и увольнения

    В Азербайджане заработная плата работника не может быть снижена во время его отпуска.

    Как сообщает Report, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

    Согласно изменениям, в период отпуска за работником сохраняются место работы, должность (профессия), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и средняя заработная плата не ниже последнего заработка. При этом не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя и привлечение работника к дисциплинарной ответственности. Этот период засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

    Согласно предлагаемым изменениям, если в период ежегодного оплачиваемого отпуска работника попадают нерабочие праздничные дни, дни национального траура или дни голосования, эти дни не включаются в число оплачиваемых дней отпуска. Вместе с тем продолжительность отпуска увеличивается на количество таких дней (то есть работник фактически отдыхает дольше, но отпускные начисляются только за установленную законом продолжительность отпуска – прим. ред.).

    В то же время, согласно документу, вносятся изменения и в продолжительность отпуска для работников с особыми заслугами перед азербайджанским народом.

    Работникам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, Героям Отечественной войны, Национальным героям Азербайджана, Героям Советского Союза, военнослужащим - участникам боевых действий в войне 1941–1945 годов, а также военнослужащим, проходившим службу, но не участвовавшим в боевых действиях, работникам, награжденным орденом "Независимость", а также другими государственными наградами, связанными с защитой суверенитета и территориальной целостности страны, будет предоставляться ежегодный отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней.

    Ежегодный отпуск продолжительностью не менее 46 календарных дней также будет предоставляться работникам с инвалидностью, связанной с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, с событиями 20 Января, с исполнением воинских или служебных обязанностей, в том числе на Чернобыльской АЭС; работникам, удостоенным звания ветерана войны за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики; бывшим военнослужащим, проходившим службу в странах, где велись боевые действия.

    Трудовой кодекс законодательство поправки отпуск
    İşçilərin məzuniyyətdə olduğu müddətdə əməkhaqqı azaldıla bilməyəcək
    Elvis

    Последние новости

    15:50

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

    ИКТ
    15:49

    Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

    Туризм
    15:37

    В Азербайджане разрабатывают карту пожарных рисков

    Наука и образование
    15:37

    В новой конституции Армении могут изменить правила проведения парламентских выборов

    В регионе
    15:36

    В Азербайджане растет численность пожилого населения

    Здоровье
    15:34

    Названо число вакцинированных от гриппа в Азербайджане

    Здоровье
    15:31
    Фото

    Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    15:31

    Макрон прибыл с визитом в Китай

    Другие страны
    15:29
    Фото

    НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

    Армия
    Лента новостей