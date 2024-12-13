В Азербайджане призывают снизить возраст призыва на медкомиссию для негодных

Парламент Азербайджана рассмотрит поправки в положение "О воинской службе", предусматривающие снижение возраста призыва на медкомиссию лиц, признанных негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Парламент Азербайджана рассмотрит поправки в положение "О воинской службе", предусматривающие снижение возраста призыва на медкомиссию лиц, признанных негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Как сообщает Report, согласно поправкам, военнообязанные, уволенные в запас по болезни без прохождения военной или альтернативной службы, будут возвращаться на учет призывников до достижения 30 лет (в настоящее время - до 35 лет), если они будут признаны годными к военной службе.

После этого они будут призываться на срочную действительную военную службу на общих основаниях.