Парламент Азербайджана принял законопроект о налоговом контроле над оборотом акцизных товаров

Милли Меджлис принял законопроект об обеспечении налогового контроля над импортом, производством, реализацией и оборотом акцизных товаров.

Милли Меджлис принял законопроект об обеспечении налогового контроля над импортом, производством, реализацией и оборотом акцизных товаров.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Проект поправок подготовлен с целью регулирования оборота товаров, облагаемых акцизом и обязательной маркировкой, и обеспечения налогового контроля за импортом, производством, реализацией и оборотом этих товаров.

Это также будет способствовать защите прав потребителей, искоренению теневой экономики, предотвращению случаев фальсификации акцизных товаров и акцизных марок.

Проект поправок принят в третьем чтении.