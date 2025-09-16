В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

В Азербайджане при присвоении названий территориальным единицам и изменении их названий будут учитываться также нормы государственного языка.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Так, присвоение названий проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и изменение их названий будет осуществляться соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории и норм государственного языка.

Напомним, что в настоящее время присвоение названий проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и изменение их названий осуществляется соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории.