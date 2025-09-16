В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Милли Меджлис
    • 16 сентября, 2025
    • 12:27
    В Азербайджане при присвоении названий территориальным единицам и изменении их названий будут учитываться также нормы государственного языка.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении".

    Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

    Так, присвоение названий проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и изменение их названий будет осуществляться соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории и норм государственного языка.

    Напомним, что в настоящее время присвоение названий проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и изменение их названий осуществляется соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории.

    Ərazi vahidlərinə ad verilib dəyişdirilərkən dövlət dilinin normaları nəzərə alınacaq

