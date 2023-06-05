В Азербайджане предусмотрены штрафы до 12 тыс. манатов за предоставление неверных кредитных данных

Те, кто занимается покупкой и продажей товаров в кредит, и не предоставляют своевременно информацию в своей кредитной истории, будут оштрафованы на сумму до 12 тысяч манатов.

Те, кто занимается покупкой и продажей товаров в кредит, и не предоставляют своевременно информацию в своей кредитной истории, будут оштрафованы на сумму до 12 тысяч манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в пункте 440.3, недавно добавленном к КоАП.

Согласно новому пункту, за непредставление в установленном законом порядке или неполное, неправильное или несвоевременное представление в кредитное бюро сведений о кредитных историях лицами, занимающимися покупкой и продажей товаров, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица – на сумму от 10 000 до 12 000 манатов.