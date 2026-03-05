Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    05 марта, 2026
    • 13:31
    В Азербайджане предложено разработать критерии сертификации для музыки и изобразительного искусства

    В Азербайджане предложена разработка специальных критериев сертификации для сфер музыки и изобразительного искусства.

    Как сообщает Report, с этой инициативой выступил депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию парламента в ходе обсуждения изменений в Трудовой кодекс и закон "Об образовании".

    По его словам, важна подготовка качественной базы вопросов для сертификационного экзамена учителей детских музыкальных школ, школ искусств и изобразительного искусства, подготовка специалистов и создание мощной цифровой системы.

    "На начальном этапе важно применение пилотного проекта и усовершенствование системы на основе полученных результатов. Одновременно необходимо повышать мотивацию преподавателей. Считаю, что важно обеспечить предоставление учителям, показавшим успешные результаты, надбавку к заработной плате в соответствии с набранными результатами, преимущества при карьерном продвижении и использование результатов сертификации в качестве основного критерия при приеме на работу и назначении", - отметил Гафаров.

    Он подчеркнул, что сертификация должна стать не инструментом увольнения, а инструментом профессионального развития.

    "Также необходимо разработать отдельные критерии для музыки, искусства и изобразительного искусства и изучить международный опыт. Если эти изменения будут реализованы, качество образования повысится, профессиональное развитие учителей укрепится, а использование государственных средств станет более эффективным", - добавил депутат.

    Musiqi və rəssamlıq sahələri üçün ayrıca sertifikasiya meyarlarının hazırlanması təklif olunub
